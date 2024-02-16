У ДПСУ сумніваються, що польські протестувальники пропускають в Україну гумдопомогу

Польські протестувальники на кордоні з Україною, ймовірно, не пропускають гуманітарні вантажі. Справа в тому, що протестувальники просто не вокремлюють такі вантажі серед інших, враховуючи черги, які утворились на кордоні.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

За його словами, якщо говорити про напрямок руху з Польщі в Україну, українські прикордонники приймають транспортні засоби, які прибувають з польського пункту пропуску, які були оформлені по той бік кордону і вже були пропущені в бік України.

"Також можу додати, що при тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, в мене також є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх цих напрямках, бо звісно, що рух обмежений, але і кількість перетинів кордону дуже низька.

Тому при черзі, яка є на території Польщі, скоріш за все, вони навіть не виокремлюють вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну" , - сказав він.

На уточнююче питання, чи значить все вище сказане, що "гуманітарка теж застрягла", Демченко відповів, що "скоріш за все, так".

Ситуація на кордоні України та Польщі

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині". Наразі заблокованими залишаються п'ять КПП на кордоні з Україною.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники вже розпочинали страйки на кордоні з Україною. Але 17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. У рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.