Три країни ЄС заблокували закупівлю снарядів для України поза блоком – ЗМІ

Європейський союз може спробувати пом'якшити безпосередній дефіцит боєприпасів в Україні, використовуючи гроші блоку для спільної закупівлі снарядів на світовому ринку.﻿ Про це повідомляє Politico.﻿, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Однак, за словами трьох дипломатів ЄС, невелика група європейських країн на чолі з Францією блокує спроби використати гроші ЄС для закупівлі снарядів за межами блоку. Зокрема, через те, що європейським виробникам зброї потрібні замовлення, щоб виправдати нарощування виробництва.

Раніше цього тижня на засіданні Комітету з політики та безпеки більшість країн ЄС висловилася за те, щоб дозволити використовувати гроші ЄС для купівлі снарядів, вироблених за межами ЄС, як надзвичайний захід для допомоги Україні, розповіли дипломати. Однак Франція, Греція та Кіпр виступили проти.

І це незважаючи на те, що наприкінці січня високопоставлений французький чиновник повідомив, що Франція дозволить закупівлі за межами ЄС, якщо блок не виконає своє завдання з постачання 1 мільйона снарядів в Україну до березня, що і станеться.

Франція також не розкриває загальної суми своїх поставок в Україну, незважаючи на тиск з боку Німеччини.