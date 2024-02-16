Окупанти застосовують в Авдіївці фосфор, горять цистерни з мазутом

Російські війська застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди. Внаслідок цього відбувається загоряння цистерн з мазутом. Про це заявили у Третій окремій штурмовій бригаді, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Воїни показали кадри з коксохімічного заводу в Авдіївці. Там спалахнули цистерни з мазутом через обстріл фосфорними снарядами. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

Бійці третьої штурмової повідомляють, що окупанти вдень і вночі обстрілюють місто з артилерії та РСЗВ, скидають по 60 авіаційних бомб. Безперервно тривають штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.