Окупанти застосовують в Авдіївці фосфор, горять цистерни з мазутом
Російські війська застосовують в Авдіївці фосфорні снаряди. Внаслідок цього відбувається загоряння цистерн з мазутом. Про це заявили у Третій окремій штурмовій бригаді, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Воїни показали кадри з коксохімічного заводу в Авдіївці. Там спалахнули цистерни з мазутом через обстріл фосфорними снарядами. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.
Бійці третьої штурмової повідомляють, що окупанти вдень і вночі обстрілюють місто з артилерії та РСЗВ, скидають по 60 авіаційних бомб. Безперервно тривають штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.
"Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат", - йдеться у повідомленні.