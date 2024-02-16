Росіяни використовують тисячі терміналів Starlink на передовій – Буданов

Російські війська використовують тисячі терміналів супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX у війні проти в України﻿. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав у інтерв'ю Wall Street Journal, повідомляє Ділова столиця.

Приватні російські компанії купують термінали Starlink через посередників – нібито для особистого користування, каже розвідник. Після цього обладнання доставляється у РФ через сусідні країни, зокрема колишні радянські республіки.

Буданов каже, що підрозділи російської армії активно прагнуть отримати термінали Starlink, часто збираючи гроші для закупівлі. Він також зазначив, що сервіс Starlink "досить давно" працює на окупованій території, але не уточнив подробиць.