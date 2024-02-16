У Росії стурбовані можливим отриманням Україною далекобійної зброї від ЄС

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров заявив, що Євросоюз начебто вже склав "рекомендації" для отримання Україною далекобійної зброї, щоб завдавати удари вглиб Росії, повідомляє Українська правда.

"За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України - потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб "дістати до серця Росії" , – сказав Лавров.

За його словами начебто європейці виходять з того, що наявною зброєю виграти війну неможливо.

Лавров також поскаржився в дусі російської пропаганди, що Захід "використовує" Україну, щоб стримувати Росію, завдати їй стратегічної поразки та не дозволити Москві відігравати роль на світовій арені, на яку вона начебто має право.

Нагадаємо, у січні Велика Британія запропонувала Німеччині варіант, як бути з небажанням Берліна давати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Питання отримання ракет Taurus із дальністю до 500 кілометрів активно порушується з літа минулого року. ЗМІ повідомляли, що Берлін не бажає йти на такий крок, побоюючись ескалації через удари своїм ракетами по території РФ та інфраструктурі Кримського мосту.