Зеленський прилетів з візитом до Німеччини

Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Берліна, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир" , - повідомив президент.

Очікується, що Зеленський відвідає Федеральну канцелярію для зустрічі з Шольцем о 12 годині, а незабаром після цього буде підписано угоду з безпеки. Після цього Зеленський та Шольц проведуть пресконференцію, яку заплановано приблизно на 13:00.

Потім Зеленський зустрінеться із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

А на вечір у Зеленського заплановано поїздку до Парижа, де він має намір підписати другу угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Чутки про турне Зеленського столицями Західної Європи

Кілька днів тому Bloomberg повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Зокрема він відвідає Мюнхенську конференцію безпеки.

Перед цим німецьке видання "Tagesspiegel" писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську конференцію безпеки.

Глава Мюнхенської конференції безпеки Крістоф Хойсген тоді відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

Вчора в Офісі президента підтвердили, що глава держави 16 та 17 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцем та Макроном.

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами. Підписання документа відбудеться сьогодні.