Гетманцев оцінив збитки України від блокування кордону з Польщею

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що державний бюджет України в лютому недоотримає майже 8 млрд грн, якщо не буде розблоковано кордон, повідомляє Ліга.Фінанси.

"Якщо кордон не буде деблокований, до кінця місяця бюджет країни втратить 7,7 млрд грн надходжень. Відповідно, митниця план на цю суму недовиконає. Для нас це дуже відчутно. Особливо у лютому" , – написав Гетманцев.

Україна спробує розв'язати цю проблему шляхом переговорів між главами урядів.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер сказав, що доручив Денису Шмигалю терміново зв'язатися з Польщею.