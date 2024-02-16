Лукашенко заявив про затримання "диверсантів" поблизу кордону з Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що на кордоні з Україною "затримали диверсантів", повідомляє Європейська правда.

"Тільки сьогодні затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів, по болотах дехто з українських громадян переповзав на наш кордон, перекидав вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території Росії та Білорусі", – розповів Лукашенко.

За його словами, "затримали всіх диверсантів", і серед них "були білоруси". Він заявив, що це відбувається "практично два-три рази на тиждень".

"Ми можемо заспокоїтися? Не можемо. І нам – і мені, і владі – дуже важливі підтримка і моноліт усіх нас та нашого народу. Ми керівники, від нас усе залежить. Будемо ми єдині й монолітні, буде й народ єдиним і монолітним", – додав Лукашенко.

Білоруський диктатор також зазначив, що йому показали якусь "цитату переговорів" неназваних людей з "окремими особами на Заході", де нібито йшлося про те, що "Польща має право на західні землі Білорусі, а в разі поразки РФ Білорусь буде приростати за рахунок західних земель Росії".