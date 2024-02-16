Буданов назвав дві цілі військ РФ в Україні до виборів Путіна

Окупанти мають дві мети до президентських виборів в Росії. Зокрема, захопити Авдіївку та просунутися у Харківській області. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Як Путін і Росія використовуватимуть ці вибори у своїй війні проти України? Тут немає нічого нового. Вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну підтримку населення. Результат вже відомий. Близько 75% голосів отримає Путін" , - зазначив Буданов.

На думку керівника ГУР, Росія прив'язана до певних символів. За його словами, найбільш ймовірними цілями ворога є Куп'янськ та Авдіївка. Диктатор Володимир Путін до виборів хоче захопити Авдіївку.