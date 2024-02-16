Україна повернула тіла 58 полеглих військових – Координаційний штаб

Україна повернула тіла 58 полеглих українських військових.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих" , – йдеться в повідомленні.

Після ідентифікації тіла загиблих передадуть рідним для поховання.

У штабі зазначили, що полеглих військових було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ДСНС України, іншими представниками структур сектору безпеки та оборони України.

Також висловили окрему вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.