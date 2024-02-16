У Німеччині затримали вже трьох людей через загибель 17-річного українця

У Німеччині затримали загалом трьох осіб, яких вважають причетними до загибелі 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це заявили у поліції землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє Європейська правда.

Вранці 16 лютого виконали ордери на арешт 14-річного хлопця із Герне родом з Греції, а також 14-річного і 15-річного хлопців родом із Сирії, що проживають у Гельзенкірхені. Двоє з цих підлітків фігурували і в перших повідомленнях.

Їх підозрюють у причетності до вбивства, замаху на вбивство і заподіянні серйозних тілесних ушкоджень.

14-річного хлопця після першого затримання відпускали, оскільки доказів для тримання під вартою на той момент було недостатньо.

Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, увечері 10 лютого 17-річному українцю завдали серйозних поранень на автобусній зупинці у місті Оберхаузен, внаслідок яких він помер у лікарні. Поліція встановила, що цьому передувала суперечка з групою молодих людей, яка почалась в автобусі і потім продовжилася на зупинці.

Також повідомлялося, що 15-річний українець отримав серйозні травми в результаті нападу на ґрунті расової ненависті в місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.