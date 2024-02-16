ГУР встановило причетних до отруєння дружини Буданова
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов каже, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, та натякає, що Україна вдасться до контрдій на території РФ. Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню Liberation, повідомляє Українська правда.
"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", – сказав Буданов.
На запитання, чи знаєте, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов лаконічно відповів "Звичайно, знаю!".