Зеленський підписав з Шольцем угоду про "гарантії безпеки"

Україна та Німеччина під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна підписали двосторонню безпекову угоду, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. Про це заявив речник президента Сергій Нікіфоров, повідомляє Європейська правда.

Деталі оприлюднять після брифінгу Зеленського з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що запланований на 12:45 за Берліном.

Перед цим Офіс президента повідомив, що зустріч Зеленського й Шольца почалася і за її підсумками заплановане підписання угоди про безпекову співпрацю України й ФРН.

"За підсумками переговорів заплановане підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та ФРН" , – зазначають у комюніке.

Зеленський і Шольц обговорять "подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах", а також підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

Згадки про можливість підписання угоди в рамках візиту Зеленського до Берліна з’явилися також у західних ЗМІ. З них випливає, що йдеться про угоду у продовження рамкової декларації G7 про так звані "гарантії безпеки" для України, яку підписали на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.

До цього часу у рамках декларації підписали одну двосторонню угоду – зі Сполученим Королівством.