У Росії заявили про смерть Навального в колонії

У російські виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причина смерті встановлюється. Про це заявили в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.