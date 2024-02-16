У Росії заявили про смерть Навального в колонії
У російські виправній колонії помер Олексій Навальний. Наразі причина смерті встановлюється. Про це заявили в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу (ФСВП), пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Зазначається, що під час прогулянки Навальний нібито відчув себе погано, після чого практично одразу знепритомнів.
"Негайно прибули медичні працівники установи, була викликана бригада швидкої медичної допомоги. Проведено всі необхідні реанімаційні заходи, які позитивних результатів не дали. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого", - повідомляється на сайті.