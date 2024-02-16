Шольц прокоментував підписання угоди про "гарантії безпеки" для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував підписання з Україною двосторонньої угоди про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України, повідомляє Європейська правда.

"Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок" , – зазначив Шольц.

Він підкреслив, що Німеччина й надалі підтримуватиме Україну проти російської агресії.

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Підписання угоди планується також з Францією, куди Зеленський вирушить після зустрічей у Німеччині.