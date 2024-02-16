Україна запустить контейнерні каравани з барж на Дунаї – Мінінфраструктури

Держкомпанія "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) готується до запуску баржових контейнерних караванів на Середній та Верхній Дунай як альтернативу заблокованим логістичним маршрутам на західному кордоні. Про це заявили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, повідомляє ЛігаБізнес.

Дунайське пароплавство пропонує доставлення контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та румунського порту Констанца.

Крім перевезення, УДП забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки у портах вивантаження.

Держкомпанія вже розпочала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів для формування перших караванів.

Минулого року УДП реалізувало масштабну ремонтну програму – в експлуатації 25 одиниць самохідного флоту (20 у резерві) та понад 200 барж.

"Ресурсів і можливостей, щоб перехопити потік контейнерів автотранспортом, у Дунайського пароплавства достатньо", – прокоментували в міністерстві.