У Кремлі прокоментували інформацію про смерть Навального

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на повідомлення російських тюремників про нібито смерть в колонії російського опозиціонера Олексія Навального і заявив, що причини мають з'ясувати медики. Водночас команда Навального поки немає підтвердження смерті опозиціонера, повідомляє Українська правда.

"ФСВП (Федеральна служба виконання покарань, – ред.) вживає всіх кроків, які потрібно вживати в такій ситуації, за всіма правилами", – сказав Пєсков.

За словами Пєскова, ФСВП займається всіма перевірками і тут особливих доручень не потрібно

Також речник президента Росії заявив, що причини смерті Навального мають з'ясувати медики.

Водночас, команда Навального наголошує, що попри повідомлення ФСВП про смерть Навального, "жодних підтверджень цього поки що немає".

Наразі адвокат Навального вилітає в Харп: "Щойно буде якась інформація, ми її повідомимо".

Нагадаємо, 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.