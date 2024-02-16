Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України

Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.﻿ Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції з Володимиром Зеленським, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги, це 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T" , - заявив Шольц.

Він також заявив, що Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні 1,7 млрд євро і 6 млрд євро - на наступні роки.

Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою Україні.