Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України
Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції з Володимиром Зеленським, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги, це 1,1 млрд євро. Це 36 броньованих колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч амуніції, дві системи Skynex і ракети для IRIS-T", - заявив Шольц.
Він також заявив, що Німеччина цього року передбачила на допомогу Україні 1,7 млрд євро і 6 млрд євро - на наступні роки.
Шольц наголосив, що Німеччина є другою країною серед партнерів за допомогою Україні.