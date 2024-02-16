Зеленський відреагував на смерть Навального: Його вбив Путін

Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть російського дисидента Олексія Навального у в'язниці 16 лютого. Про це він заявивна пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Ліга.net.

За його словами, очевидно, що Навального вбито диктатором Володимиром Путіним.

"Як і тисячі замучених і закатованих цією істотою. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції" , – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Путін "не має зберегти нічого".

"Має все програти, все втратити і відповісти за скоєне" , – резюмував глава держави.

Раніше росіяни заявили про смерть Навального у колонії Ямало-Ненецького округу. У нього нібито відірвався тромб.