Лідери країн ЄС та НАТО відреагували на смерть Навального

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального викликала бурхливу реакцію в НАТО та ЄС. Російський режим звинуватили у смерті політика, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він "глибоко засмучений і стурбований".

"Ми маємо встановити всі факти, а Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин його смерті" , - сказав Столтенберг.

Своєю чергою прем'єр Британії Ріші Сунак казав, що це "жахлива новина" і що Навальний "продемонстрував неймовірну мужність".

Реакція лідерів ЄС:

Президент Ради ЄС Шарль Мішель у соцмережах заявив, що російський режим відповідальний за смерть політика.

Глава Європарламенту Роберта Мецола написала, що в ЄС "нажахані" звісткою про смерть.

Прем'єр-міністр Латвії звинуватила режим Путіна в катуванні до смерті "одного з останніх символів демократії в Росії".

Міністр закордонних справ Швеції заявив, що якщо ця новина правдива, то це ще один з "жахливих злочинів" режиму Путіна.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Навальний був "жорстоко вбитий Кремлем".

Росія заявила про смерть Навального

Сьогодні, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Прессекретарка російського політика Кіра Ярмиг заявила, що команда Навального поки немає доказів його смерті. Адвокат Навального вилітає в Харп, де відбував покарання опозиціонер.