ЗСУ відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці для збереження життів – Тарнавський
Українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.
"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.
Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки", – зазначив командувач.
Тарнавський додав, що зайняття цих позицій "не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції".
"Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів", – додав бригадний генерал.