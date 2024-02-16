ЗСУ відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці для збереження життів – Тарнавський

Українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки" , – зазначив командувач.

Тарнавський додав, що зайняття цих позицій "не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції".