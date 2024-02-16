В усіх областях України оголошували повітряну тривогу (Оновлено)

В усіх областях України вдень 16 лютого оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

"Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння" , – йдеться в повідомленні.

Раніше Повітряні сили повідомляли про ракети в напрямку Полтавщини.

Оновлено о 15:12. Суспільне повідомляє﻿ про вибухи у Миргородському та Кременчуцькому районах Полтавської області.

О 15:38 оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.