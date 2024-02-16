В усіх областях України оголошували повітряну тривогу (Оновлено)
В усіх областях України вдень 16 лютого оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Тривога по всій території України пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння", – йдеться в повідомленні.
Раніше Повітряні сили повідомляли про ракети в напрямку Полтавщини.
Оновлено о 15:12. Суспільне повідомляє про вибухи у Миргородському та Кременчуцькому районах Полтавської області.
О 15:38 оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.