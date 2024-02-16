Зеленський про ситуацію в Авдіївці: Життя захисників – найголовніше

Президент України Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України. ﻿﻿Про це він сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Українська правда.

"Що стосується Авдіївки – ситуація не перший день (складна – ред.). Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами: вони не заспокояться, поки повністю не зруйнують все живе, що там є.

Наші люди, наші військові героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед. Я детально розумію, що там відбувається. На контакті з військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене: наші військові – це найголовніше, що в нас є, і це є наша найголовніша зброя" , – сказав президент.

Зеленський наголосив, що потрібно обходитися якнайменшими втратами. Військове керівництво отримує від президента саме такий сигнал, а вже "на полі бою професійні люди – вони знають, що робити", сказав Зеленський.

Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у Telegram, що "після багатьох місяців протистояння командування ОСУВ прийняло рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки".