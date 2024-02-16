Уряд погодив призначення нового очільника Хмельницької ОВА

Кабінет міністрів України сьогодні, 16 лютого, погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької обласної військової адміністрації.﻿ Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

"Погоджено призначення Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації" , - йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що голів обласних військових адміністрацій призначає президент України Володимир Зеленський. Кабмін таке рішення лише погоджує.

Що відомо про Тюріна

З 2000 і до 2021 року працював у сфері адвокатури. А у 2021 став першим заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

З 16 березня 2023 року став в.о. голови Хмельницької обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, раніше головою Хмельницької ОВА був Сергій Гамалій. Його в березні 2023 року звільнив з посади голови Хмельницької ОВА президент Володимир Зеленський.