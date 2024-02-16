Зеленський про американську допомогу: розраховую, що США не відпадуть

Президент Володимир Зеленський продовжує розраховувати на ухвалення позитивного рішення у Конгресі США щодо подальшої підтримки України, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський сказав на спільній пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у Берліні в п’ятницю.

Зеленський відповідав на запитання про те, чи здатні Німеччина та європейські країни заповнити прогалину, яка б виникла у разі відсутності підтримки України з боку США.

"Розраховую, що Сполучені Штати Америки не відпадуть. Вважаю, що більшість населення підтримує Україну – і абсолютно справедливо, розуміючи, що ми захищаємо не тільки Україну, а всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні, такі сигнали я отримую постійно від президента і його адміністрації, і представників двох партій", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що у США є радикальні голоси та "дуже гарячі голови", які "займаються політичним процесом". Попри це, Зеленський сподівається, що Сполучені Штати будуть прагматичними.

"Я розраховую, що, все ж таки, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні є в хаусі (Палаті представників. – Ред.) або в Конгресі в цілому через вибори… знайдеться цьому всьому прагматичний американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку світу", – зазначив президент України.

Утім він визнав, що "ризики завжди є", зокрема – через тиск і виборчий процес. Тож якщо з допомогою США виникнуть проблеми, Україна розраховує на підтримку всього ЄС.

"Ми розраховуємо не на одну Німеччину – ми розраховуємо на Європейський Союз", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України.

Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.