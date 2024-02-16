Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: список

Німеччина сьогодні, 16 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення на сторінцi уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.

Що ще увійшло до списку допомоги

3 машини розмінування WiSENT 1 MC;

1 інженерний танк Dachs;

10 БпЛА Vector;

30 БпЛА RQ-35 Heidrun;

11 БпЛА Primoco ONE;

7 БпЛА Songbird;

9 мінних тралів;

4 автомобілі для прикордонників;

3.990 155-мм снарядів;

500 ліхтарів і комп'ютерне обладнання.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Що планується до передачі допомоги в майбутньому

2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;

Ракети до IRIS-T SLM/SLS;

18 колісних гаубиць RCH 155;

18 самохідних гаубиць PzH 2000;

понад 120 000 122-мм артилерійських боєприпасів;

9 інженерних танків;

40 розвідувальних дронів VECTOR.

Візит Зеленського до Німеччини

Як раніше анонсували в ОП, сьогодні, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

Зеленський додав, що підписана сьогодні угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною стала найпотужнішим документом.