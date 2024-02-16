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Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: список

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: список
Фото: Семетковський

Німеччина сьогодні, 16 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення на сторінцi уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.

Що ще увійшло до списку допомоги

  • 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • 1 інженерний танк Dachs;
  • 10 БпЛА Vector;
  • 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
  • 11 БпЛА Primoco ONE;
  • 7 БпЛА Songbird;
  • 9 мінних тралів;
  • 4 автомобілі для прикордонників;
  • 3.990 155-мм снарядів;
  • 500 ліхтарів і комп'ютерне обладнання.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Що планується до передачі допомоги в майбутньому

  • 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;
  • Ракети до IRIS-T SLM/SLS;
  • 18 колісних гаубиць RCH 155;
  • 18 самохідних гаубиць PzH 2000;
  • понад 120 000 122-мм артилерійських боєприпасів;
  • 9 інженерних танків;
  • 40 розвідувальних дронів VECTOR.

Візит Зеленського до Німеччини

Як раніше анонсували в ОП, сьогодні, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

Зеленський додав, що підписана сьогодні угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною стала найпотужнішим документом.

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