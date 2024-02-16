Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: список
Німеччина сьогодні, 16 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву десятки нових дронів, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення на сторінцi уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала від Німеччини 18 бронетранспортерів, проте їхня модель на сайті не вказується.
Що ще увійшло до списку допомоги
- 3 машини розмінування WiSENT 1 MC;
- 1 інженерний танк Dachs;
- 10 БпЛА Vector;
- 30 БпЛА RQ-35 Heidrun;
- 11 БпЛА Primoco ONE;
- 7 БпЛА Songbird;
- 9 мінних тралів;
- 4 автомобілі для прикордонників;
- 3.990 155-мм снарядів;
- 500 ліхтарів і комп'ютерне обладнання.
Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.
Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
Що планується до передачі допомоги в майбутньому
- 2 ЗРК SKYNEX з боєкомплектом;
- Ракети до IRIS-T SLM/SLS;
- 18 колісних гаубиць RCH 155;
- 18 самохідних гаубиць PzH 2000;
- понад 120 000 122-мм артилерійських боєприпасів;
- 9 інженерних танків;
- 40 розвідувальних дронів VECTOR.
Візит Зеленського до Німеччини
Як раніше анонсували в ОП, сьогодні, 16 лютого президент Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.
Зеленський додав, що підписана сьогодні угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною стала найпотужнішим документом.