Кулеба про смерть Навального: він не перша жертва путінського режиму

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи смерть російського опозиціонера Алексєя Навального, нагадав, що він є не першою жертвою путінського режиму в Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter (X).

Голова МЗС перелічив імена інших критиків Кремля, які були вбиті – зокрема журналістку Анну Політковську, політв’язня Сергєя Магнітського, колишнього розвідника Александра Литвиненка та опозиціонера Бориса Нємцова.

"Це лише деякі з найвідоміших імен у довгому списку вбитих Путіним критиків. Після кожного вбивства було обурення, але Путіну врешті-решт все сходило з рук, і світові лідери знову тиснули йому руку. Це заохочувало його продовжувати вбивати людей", – додав Кулеба.

У цьому контексті він згадав про окремі заклики "почути Путіна і вести з ним переговори".

"Настав час покінчити з наївністю. Перш ніж розпочнеться будь-яка значуща взаємодія з Москвою, Росія повинна зазнати поразки в Україні, а Путін повинен нарешті засвоїти урок", – наголосив міністр.

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Між там, Євросоюз та віцепрезидентка США Камала Гарріс звинуватили у смерті Навального російський режим.