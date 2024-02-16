НАЗК: У чорному "Шахеді" знайшли компоненти зі США, КНР та Швейцарії

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) поповнило Єдину базу іноземних компонентів у зброї чіпами чорних БПЛА "Шахед". Виробниками низки компонентів були США, Китай та Швейцарія, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Без чіпів іноземного виробництва ці дрони не були б здатні виконувати свої задачі та атакувати українські мирні міста" , - йдеться у повідомленні.

В агентстві зазначають, що попри постійну модернізацію та локалізацію виробництва, російські "Шахеди" все ще залежні від іноземних технологій та компонентів і мало відрізняються від іранських.

До списку додали вісім нових компонентів, більшість із них було вироблено у США, три - у Китаї та один - у Швейцарії.

Нагадаємо:

У грудні НАЗК оголосило про запуск першої у світі відкритої бази даних іноземних компонентів, що використовуються РФ та Іраном у безпілотних літальних апаратах, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння і військової техніки.

Минулого місяця Національне агентство з питань запобігання корупції додало до єдиної у світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї деталі крилатої ракети "Іскандер-К", якою РФ ударила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року.