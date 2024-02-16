Британська розвідка: Росія витратила щонайменше 400 одиниць техніки в боях за Авдіївку

Російські сили поступово відрізають місто Авдіївка на Донеччині, яке вони прагнуть захопити з жовтня, але зазнали суттєвих втрат, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Британії за 16 лютого.

Британська розвідка зазначає, що на Авдіївці наразі зосереджені основні зусилля російського наступу.

"Росія докладає цілеспрямованих зусиль для захоплення міста з жовтня 2023 року і досягла поступового, стійкого прогресу у відрізанні міста, а Збройні сили України посилюють свої позиції у відповідь", – йдеться в огляді.

За оцінками, які наводить розвідка британського Міноборони, за час кампанії із захоплення Авдіївки РФ втратила щонайменше "400 танків, бойових машин піхоти та іншої техніки, а також, ймовірно, тисячі осіб особового складу".

Також вона звертає увагу на наступальні дії росіян на захід від Бахмута, метою яких, найімовірніше, є захоплення міста Часів Яр. Водночас РФ не змогла просунутися далі Бахмута з моменту його захоплення у травні 2023 року, нагадує британська розвідка.

Українська армія вже кілька місяців тримає оборону Авдіївки від дедалі сильнішого натиску окупантів. Останніми днями становище погіршується і, за деякими повідомленнями, українським силам може навіть загрожувати оточення в місті.

У Білому домі напередодні говорили, що одна з причин критичної ситуації в Авдіївці – нестача артилерійських снарядів, які США зараз не можуть надавати через відсутність схваленого додаткового фінансування в Конгресі.