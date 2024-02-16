У США представили законопроект з меншою допомогою Україні

У п'ятницю восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66,3 млрд доларів, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Politico.

Цей крок був ініційований співголовою Конгресового українського кокусу, республіканцем Брайаном Фітцпатріком, та є скороченою версією пакету допомоги на суму 95 млрд доларів, ухваленого Сенатом цього тижня.

Контрпропозиція Палати представників вилучає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України і сектора Гази, включені до законопроєкту Сенату, і зберігає військову частину сенатського пакету.

Двопартійний законопроєкт також містить положення, спрямовані на посилення безпеки на кордоні, аби переконати республіканців, які не схвалюють допомогу Україні без вирішення питання кордону.

Законопроєкт передбачає виділення $47,7 млрд на підтримку України. Ця сума включає $13,8 млрд на Ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки, в рамках якої Пентагон підпише контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

Ще $13,4 млрд підуть Пентагону на заміну зброї, відправленої в Україну з американських військових запасів.

На відміну від цього проєкту, затверджений законопроєкт Сенату передбачає ще кошти на економічну, фінансову, цивільну та ядерну безпеку України – 9,654 млрд доларів.

Голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол вже розкритикував законопроєкт за те, що він не включає гуманітарну допомогу сектору Гази та Україні.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.