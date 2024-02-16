Байден відреагував на смерть Навального

Президент США Джо Байден використав повідомлення про смерть Алексєя Навального, щоб натиснути на Конгрес схвалити підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Про це Байден заявив під час спеціального звернення, присвяченого повідомленням про смерть Навального.

Байден сказав, що вважає російського президента Владіміра Путіна відповідального за смерть Навального.

"Повідомлення про його смерть, якщо вони правдиві – а у мене немає підстав вважати, що ні, хоча російська влада розкаже свою власну історію – не залишають сумнівів: Путін відповідальний за смерть Навального", – заявив президент США.

Байден сказав, що Путін нападає не тільки на громадян інших країн, як це відбувається зараз в Україні, але й робить жахливі речі зі своїм власним народом.

Байден назвав Навального "сміливою та принциповою" людиною, що присвятила себе розбудові Росії, де панує верховенство права.

Президент США також сказав, що повідомлення про смерть Навального має стимулювати до фінансування підтримки України у війні проти Росії.

За словами Байдена, Сполучені Штати повинні забезпечити кошти, "щоб Україна могла продовжувати захищати себе", а відсутність подальшого фінансування України у цей критичний момент "ніколи не буде забута".

"Годинник тікає і це (схвалення підтримки України) повинно статися", – заявив Джо Байден.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України. Але Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, не проголосувавши пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України.