У Харківській області група людей підірвалася на міні: є загиблі та поранені

У Харківській області сьогодні, 16 лютого, група людей підірвалася на міні. Унаслідок цього загинули двоє чоловіків, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Жертви

У полі в селі Довгеньке Ізюмського району троє цивільних чоловіків підірвалися на ворожому вибухонебезпечному предметі. За попередніми даними, це протипіхотна міна типу ОЗМ.

"Двоє чоловіків загинули на місці. Третій - 24-річний чоловік - отримав травму, його госпіталізовано до лікарні" , - пише прокуратура.

Розслідування

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Фото: Наслідки підриву (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Розслідування проводили слідчі поліції.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

При цьому Литва очолила коаліцію з розмінування України. Вже відбулася перша зустріч партнерів.

Також 7 лютого Європейський Союз передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10. Її одержала Державна служба спеціального транспорту України. Новий комплекс став частиною пакета підтримки ЄС у розмірі 25 млн євро для гуманітарного розмінування в Україні, оголошеного на саміті ЄС-Україна в лютому 2023 року.