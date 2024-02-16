Норвегія планує укласти угоду про "гарантії безпеки" з Україною
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що через кілька тижнів очікує підписання двосторонньої угоди з Україною про так звані гарантії безпеки в межах рамкової декларації "Групи семи", повідомляє Європейська правда.
Про це він заявив інформагентству NTB у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого.
За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".
"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета – укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", – додав він.
За оцінкою норвезького прем’єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів.
Лідери України та Норвегії домовились почати переговори щодо "гарантій безпеки" ще у жовтні 2023 року.
Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією та Німеччиною і найближчим часом – із Францією.