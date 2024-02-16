Зеленський та Макрон підписали угоду про "гарантії безпеки"

Президент Володимир Зеленський і французький лідер Емануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прес-конференція лідерів обох держави.

Що про це відомо

Відповідний документ Зеленський і Макрон підписали в Єлисейському палаці.

"Ми сповнені рішучості стояти пліч-о-пліч з Україною, щоб Росія програла війну" , - заявив Макрон після підписання документу.

Гарантії від Німеччини

Напередодні глава держави уклав безпекову угоду з Німеччиною. Відповідний документ він підписав з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Угода охоплює "довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України".

Візит Зеленського до Німеччини та Франції

Раніше, Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину і Францію 16-17 лютого, де проведе переговори з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, 17 лютого глава української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

Також у Зеленського заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

З ким раніше вже були підписані "гарантії"

Нагадаємо, що першою з ким Україна підписала відповідні безпекові гарантії була Великобританія. Так, 12 січня в Києві президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак підписали двосторонній безпековий документ під назвою "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії".

Це була перша двостороння угода в межах декларації про підтримку України, ухвалену під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

Документ складається з 9 частин і передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки, а його термін дії - десять років з можливістю продовження.