Данілов: Росія розпочинає операцію з дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні

Росія розпочинає великий проєкт з дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, одним із пунктів якого є маніпуляції на темі виборів, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Російська Федерація зараз розпочинає великий проєкт щодо дестабілізації ситуації на території України. Один із пунктів цього проєкту – спроба дестабілізації на темі виборів. І вони братимуть дуже активну участь у цьому процесі. Росія не має фізичної спроможності перемогти Україну військовим шляхом, тому питання внутрішньої дестабілізації – номер один для Кремля", – сказав Данілов.

На його переконання, у Росії робитимуть "усе можливе і неможливе", щоб дискредитувати вище військово-політичне керівництво України, зокрема Президента Володимира Зеленського.

"Це справжня операція з дестабілізації ситуації в Україні. Ми знаємо назву цієї операції. Розуміємо, хто за нею стоїть", – наголосив секретар РНБО.

У цьому контексті він зауважив, що існує проблема у зв'язку з соціальними мережами, які дозволяють зберігати анонімність, через які й поширюють більшість фейків та дезінформації.

"Це дуже небезпечний інструмент впливу. Дестабілізаційні наративи поширюються у тому числі через них. У цьому напрямі – нейтралізації загроз – активно працюють наші спецслужби", – підкреслив Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що проведення виборів під час війни забороняє українське законодавство.

"Якщо хтось хоче зробити "експеримент" із розхитування суспільства, він може спробувати ініціювати проведення виборів на території України. Це небезпечно, адже якщо ми говоримо про демократичні вибори, це – змагальний процес програм кандидатів політичних партій. Уявляєте, якщо в нас під час війни люди будуть відволікатися від боротьби з ворогом і займатимуться виборчим процесом? Мені складно це уявити", – сказав Данілов.

Як повідомлялося, згідно з Конституцією України чергові парламентські вибори мали би відбутися у жовтні 2023 року, президентські – навесні 2024 року. Однак дія на території держави правового режиму воєнного стану ускладнює проведення виборів.