Тарнавський: В Авдіївці тривають важкі бої, кілька бійців потрапили в полон

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої, на Авдіївському коксохімічному заводі палає пожежа через удари росіян, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Тарнавський в Telegram.

"У межах міста Авдіївка тривають важкі бої. Противник продовжує завдавати артилерійських обстрілів та масованих бомбових ударів, практично стираючи місто з лиця землі.

Ворог кидає на штурм всі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків, та намагається протиснути нашу оборону.

Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів, які переважають кількісно в особовому складі, артилерії та авіації".

За даними Тарнавського, з початку доби в районі Авдіївки українські війська відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів.

Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та ін.

"Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони.

Підкреслюю, пріоритет - збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На привеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима".

Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. Також через постійні обстріли триває пожежа на Авдіївському коксохімічному заводі, де російські терористи внаслідок обстрілів підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Також Тарнавський стверджує, що на цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів.

"Для розуміння масштабів наступу противника та його "сточування". Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку".