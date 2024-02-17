Генштаб: За добу відбулося 90 бойових зіткнень з ворожими військами

Минулої доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень з ворожими військами, найбільше – на Авдіївському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить ранкове зведення Генштабу.

Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Уди, Гатище, Катеринівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Терни, Авдіївка, Семенівка, Ласточкине, Олександропіль Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 12 разів намагалися прорвати оборону Сил оборони.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника протягом доби не було.

На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції українських військ південно-східніше Малої Токмачки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурми.

Загалом авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, 2 районах вогневих позицій артилерії, 1 складу боєприпасів, 2 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони противника.