ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та 11 танків ворога

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1050 загарбників, 11 танків і 28 артилерійських систем ворога, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали: