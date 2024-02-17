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ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та 11 танків ворога

ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та 11 танків ворога
Фото: Facebook

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1050 загарбників, 11 танків і 28 артилерійських систем ворога, повідомляє Українська правда.

Про це говорять дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 401350 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 6476 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12145 (+16) од,
  • артилерійських систем – 9669 (+28) од,
  • РСЗВ – 984 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 671 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7413 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 1896 (+1) од,
  • кораблів /катерів ‒ 25 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12734 (+18) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1533 (+5) од.

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