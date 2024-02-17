Умєров: Коаліція дронів офіційно стартувала
Коаліція дронів офіційно стартувала у рамках роботи Контактної групи з питань оборони України, повідомив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Українська правда.
Про це передає Міноборони.
Умєров підписав відповідний лист про наміри і висловив вдячність співлідерам коаліції – Латвії та Великій Британії – за цю важливу ініціативу.
У відомстві нагадали, що вступ до коаліції є відкритим для охочих країн.
"Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних сил".
Довідково: Окрім Латвії, Великої Британії та України до коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
Нагадаємо:
Велика Британія та Латвія передадуть Україні тисячі безпілотників як співлідери великої міжнародної коаліції.