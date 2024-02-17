Зеленський зробив заяву про вихід ЗСУ з Авдіївки

Україна здатна перемогти у війні проти Росії, але її дії обмежуються дальністю й достатністю озброєння. Ситуація в Авдіївці це підтверджує. Водночас вихід з﻿ міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента України Володимира Зеленського під час Мюнхенської конференції.

Дії України обмежуються наявним озброєнням

"Україна може перемогти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це залежить не лише від нас. І ситуація в Авдіївці це підтверджує. На жаль, утримання України у штучному дефіциті озброєння, зокрема у дефіциті артилерії та засобів дальнього ураження дозволяє Путіну (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) адаптуватися до інтенсивності бойових дій", - заявив президент.

Зеленський зауважив, що ослаблення демократії лише підриває спільну здатність, коли єдина перевага Росії полягає лише в знеціненні людських життів та постійних м'ясних штурмах.

Рішення про вихід з Авдіївки було справедливим й професійним

"Абсолютно логічне, справедливе та професійне рішення (вийти з Авдіївки, - ред.) зберегти наших людей. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів - бо це і є захист. Зброя від наших партнерів допомагає відновлювати мир на нашій території, але перш за все військовий захищає людей. Тому, щоб не потрапити в оточення, було прийняте рішення відійти на інші рубежі", - заявив президент.

Голова країни зауважив, що вихід з Авдіївки не означає те, що Росія щось захопила. За 2 роки війни країна-терорист лише руйнувала маленькі селища, містечка та життя українців.

За словами президента, ворог з жовтня 2023 року атакував Авдіївку всією зброєю та всією потужністю, внаслідок чого загинули тисячі окупантів.

"Виснаження їх армії, я вважаю, що це завдання наші військові постійно виконують. Далі буде відновлення, будемо чекати на зброю, якої не вистачає. Немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її мало. Розраховуємо на підтримку партнерів", - додав президент.

Втрати України в Авдіївці

"Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян", - заявив президент.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.