Смерть Навального підтвердила його команда

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального підтвердила його команда. Мати політика отримала офіційне повідомлення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила прессекретарка Навального Кіра Ярмиш у Twitter (X).

"Олексія Навального вбито. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія" , - написала речниця.

У виправній колонії заявили, що тіло Навального знаходиться у Салехарді. Його забрали слідчі Слідчого комітету РФ, щоб провести "дослідження".

Команда російського опозиціонера вимагає передати тіло Олексія Навального його родині.

Росія заявила про смерть Навального

Вчора, 16 лютого, управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Зазначається, що він нібито помер у виправній колонії, де відбував покарання.

Вчора прессекретарка російського політика Кіра Ярмиш заявляла, що команда Навального поки не отримала доказів його смерті.