Кулеба провів зустріч з Блінкеном: обговорили пріоритетні потреби ЗСУ

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Мюнхені з державним секретарем Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкеном, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter-акаунт міністра закордонних справ України.

За словами Кулеби, під час зустрічі з Блінкеном вони обговорили подальшу підтримку України з боку США. Він подякував державному секретарю Штатів за усе, що вони зробили для нашої країни.

Зокрема міністр розповів Блінкену про поточні пріоритетні потреби наших воїнів:

боєприпаси;

протиповітряна оборона;

засоби дальнього радіуса дії.

Також представив йому аргументи на користь надання нашій країні ракет ПТРК дальністю понад 300 км.

"Продовження військової допомоги з боку США є критично важливим. Ми активно працюємо разом над рішеннями, і міністр Блінкен підтвердив, що США продовжуватимуть мобілізувати підтримку" , - додав Кулеба.

Допомога Україні від США

Минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.