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Курс валют НБУ на 19 лютого

Курс валют НБУ на 19 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 19 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 18 лютого виріс на 2 коп. до 37.9719 за 1 долар.

Євро подорожчав на 12 коп. до 40.8919 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.7838 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 9 коп. до 43.0911 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.4223 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.971 900 +0.0235
EUR Євро 40.891 900 +0.1201
GBP Фунт стерлінгів 47.783 800 +0.1567
CHF Швейцарський франк 43.091 100 +0.0852
PLN Польський злотий 9.422 300 +0.0326

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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