Курс валют НБУ на 19 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 19 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 18 лютого виріс на 2 коп. до 37.9719 за 1 долар.

Євро подорожчав на 12 коп. до 40.8919 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.7838 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка підвищився на 9 коп. до 43.0911 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.4223 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 37.971 900 EUR Євро 40.891 900 GBP Фунт стерлінгів 47.783 800 CHF Швейцарський франк 43.091 100 PLN Польський злотий 9.422 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.