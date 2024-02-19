Курс валют НБУ на 19 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 19 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 18 лютого виріс на 2 коп. до 37.9719 за 1 долар.
Євро подорожчав на 12 коп. до 40.8919 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.7838 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка підвищився на 9 коп. до 43.0911 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 9.4223 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.971 900
|EUR
|Євро
|40.891 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.783 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.091 100
|PLN
|Польський злотий
|9.422 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.