Ізраїль пригрозив розширити операцію на півдні Сектору Гази

Ізраїльські сили розширять військові операції в Рафаху, якщо заручники, утримувані ХАМАС, не будуть повернуті до початку Рамадану, заявив у неділю міністр військового кабінету Бенні Ганц, повідомляє Українська правда.

"Світ повинен знати, і лідери ХАМАСу повинні знати — якщо до Рамадану наші заручники не будуть вдома — бої продовжаться в районі Рафаха.

Ми будемо робити це скоординовано, сприяючи евакуації цивільних осіб у діалозі з нашими американськими та єгипетськими партнерами, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення. Тим, хто каже, що ціна занадто висока, я кажу це дуже чітко: у ХАМАС є вибір — вони можуть здатися, звільнити заручників, і громадяни Гази зможуть відсвяткувати священне свято Рамадан" , – заявив Ганц.

Очікується, що священний місяць для мусульман розпочнеться 10 або 11 березня.

Ізраїль заявив, що планує розширити свої наземні операції в Рафаху щоб знищити ХАМАС після терактів 7 жовтня.

Але зростає занепокоєння, що приблизно 1,5 мільйонам палестинців, які там перебувають, не буде куди подітися.