У РФ заявили про збиття двох українських безпілотників у Брянській області
Вранці, 19 лютого, територію Брянської області атакували БпЛА. Російська влада заявила про два нібито збитих українських безпілотники. Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.
"Реактивний безпілотний літальний апарат літакового типу знищено над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони РФ", - написав він.
Губернатор Брянської області заявив, що внаслідок збиття БпЛА, нібито, ніхто не постраждав. Водночас він зазначив, що на місці працюють "оперативні служби".