ФСБ заявила, що запобігла вбивству "чиновника" в Запорізькій області

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що запобігла вбивству одного з "політичних діячів Запорізької області", повідомляє Українська правда.

У російській спецслужбі стверджують, що "теракт" перед "виборами" готував громадянин Росії Віталій Дятленко і що він був завербований Службою безпеки України.

ФСБ показала, як чоловік "під виглядом інваліда закладав бомбу під машину".

Під час спроби затримання чоловік нібито чинив збройний опір і його "нейтралізували".