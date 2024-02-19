Американський сенатор впевнений, що Трамп не відмовиться від НАТО

Сенатор-республіканець Джей Ді Венс запевнив європейських союзників, що навіть у разі можливого повернення Дональда Трампа на посаду президента вони зможуть розраховувати на підтримку США. Про це він сказав у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки напередодні, повідомляє Європейська правда.

Водночас сенатор зазначив, що послання Трампа і його колег-республіканців правого спрямування полягає в тому, що "Європа повинна бути трохи більш самодостатньою", коли йдеться про їхню оборону.

За його словами, якщо Європа дійсно вірить, що президент Росії Володимир Путін є "екзистенційною загрозою", то такі економічні лідери, як Німеччина, "повинні активізуватися"



Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО. Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу. Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.