У Мінінфраструктури відреагували на блокаду автобусів на кордоні з Польщею

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з Яцеком Сєвєрой, головою Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в повідомленні, у соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестуючих блокував проїзд автобусів з пасажирами.

Кубраков заявив, що "жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів".

За його словами, подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами "для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами".