НАТО було занадто оптимістичними щодо війни в Україні – адмірал
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році, повідомляє Європейська правда.
За словами адмірала, на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".
Тепер, додав він, "ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році".
"Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим", – додав Бауер.