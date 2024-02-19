НАТО було занадто оптимістичними щодо війни в Україні – адмірал

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році, повідомляє Європейська правда.

За словами адмірала, на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".

Тепер, додав він, "ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році".