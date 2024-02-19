Українці у 2023 році майже вдвічі скоротили донати у фонди для ЗСУ
За 2023 рік українці задонатили 18,75 мільярдів гривень у три найбільші фонди. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році. Про це стало відомо з даних платформи "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.
"Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули", – йдеться у дослідженні.
Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн.
Куди найбільше донатять люди
United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми – 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року – 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.
United 24 працює на 5 напрямках:
- потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);
- охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);
- відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);
- гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);
- потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).
Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.
Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн.
Нагадаємо, українці пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.