Українці у 2023 році майже вдвічі скоротили донати у фонди для ЗСУ

За 2023 рік українці задонатили 18,75 мільярдів гривень у три найбільші фонди. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.﻿ Про це стало відомо з даних платформи "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

"Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули" , – йдеться у дослідженні.

Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн.

Куди найбільше донатять люди

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми – 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року – 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на 5 напрямках:

потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);

охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);

гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);

потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).

Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.

Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн.

Нагадаємо, українці пожертвували 27,4 млрд через monobank за 2023 рік, тоді як у 2022 році ця сума становила 8,5 млрд.